Storfilmer kan drabbas av Hollywoodstrejken

Några av storfilmerna som för närvarande är under produktion och nu riskerar att försenas är "Wonder Woman 3", "Ghostbusters 4", "Mufasa: The Lion King" och "Avatar" del 3 och 4. Även Ridley Scotts kommande Gladiator-uppföljare väntas påverkas, enligt BBC.

Den svenske skådespelaren Alexander Karim som medverkar i "Gladiator 2", säger till SVT:s Aktuellt att storstrejken får "enorma konsekvenser".