Elon Musk startar alternativ till Chat GPT

Elon Musk har under flera månaders tid hintat om att han vill skapa ett alternativ till Chat GPT och under onsdagen lanserades sajten XAI. Det kortfattade målet med satsningen anges vara att "förstå universums sanna natur", och en frågestund via Twitter om företaget är utannonserad till fredag 14 juli.

XAI beskrivs på hemsidan som ett företag fristående från Musks bolag X Corp, men ska ha ett nära samarbete med Twitter, Tesla och andra företag.