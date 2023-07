Gröna Lund: Konserterna kommer inte påverkas

Fakta

Stora scen: First Aid Kit 3/8, Marcus & Martinus 14/8, Anna Ternheim 15/8, Years & Years 16/8, The Tallest Man On Earth 17/8, Tripple Redd 23/8, Johnossi 24/8, Veronica Maggio & Miriam Bryant 30/8, Danny 31/8, Albin Lee Meldau 7/9, Benjamin Ingrosso 15/9, Gavin DeGraw 21/9, Tjuvjakt 22/9.

Lilla scen: Maxida Märak 7/8, The Dahmers 8/8, Coca Carola 11/8, Fröken Elvis 18/8, Felicia Takman 25/8.