Megahajen var varmblodig

Det framgår av en ny studie i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Forskare har länge spekulerat om att megahajen, vars egentliga namn är Otodus megalodon, var varmblodig. Men detta är första gången som någon presenterat empiriska bevis för att hypotesen stämmer.

I studien har forskarna, som är verksamma vid flera universitet i USA, analyserat sammansättningen av kemiska isotoper i fossila tänder från de väldiga bestarna (inget fullständigt skelett av arten har någonsin hittats). De fann att megalodon hade signifikant högre kroppstemperatur än andra hajar i samma fossila lager. Enligt analysen låg temperaturen sannolikt runt 27 grader, cirka sju grader över temperaturen i det omgivande havsvattnet.