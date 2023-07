Macron: Kulmen har passerats

Under tisdagen mötte Frankrikes president Emmanuel Macron omkring 250 borgmästare som drabbats av den senaste veckans våldsamma upplopp på olika platser i landet.

– Handlar det om en permanent återgång till lugnet? Jag kommer att vara fortsatt mycket försiktig under kommande dagar och veckor. Men den kulmen vi upplevde under de första dagarna har passerats, sade den franske presidenten under mötet.

– Vi vill alla ha en varaktig, republikansk ordning. Det är den absoluta prioriteringen, tillade han.

Under måndagen samlades också hundratals människor framför stadshus runt om i Frankrike för att protestera mot våldet och mot den attack som borgmästaren i orten L’Haÿ-les-Roses, söder om Paris, utsattes för i helgen.

Under det senaste dygnet har upploppen i Frankrike halverats i styrka, enligt landets myndigheter.

72 personer greps runt om i landet under natten till tisdagen – vilket kan jämfört med över 150 föregående natt. 45 000 poliser hade också kommenderats ut på gator och torg.

Oroligheterna i Frankrike bröt ut efter att en 17-årig pojke vid namn Nahel sköts ihjäl av polis i förra veckan i samband med en trafikkontroll i Parisförorten Nanterre.