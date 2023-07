Nya anklagelser riktas mot skådespelare

Jonathan Majors greps tidigare i år i New York efter misstänkt misshandel mot en 30-årig kvinna. Han åtalades senare för både misshandel och trakasserier, och fick besöksförbud. Rättegång väntar den 3 augusti.

Jonathan Majors fick sitt genombrott 2020 i filmen "The last black man in San Fransisco" och har spelat i filmer som "Loki", "Creed III" och "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".