Snackisar inför den allsvenska återstarten

Häcken har fortsatt den allsvenska skyttekungen Bénie Traoré (tolv mål) under kontrakt. I sommar ska Hisingslaget även kvala till Champions League och kan räkna med minst nio matcher under en dryg månad. Arkivbild.

Det regerande mästarlaget Häcken ska i sommar kvala till Europa – i ett första läge till Champions League. I den första kvalomgången väntar The New Saints från Wales. Hisingslaget råder som favorit i dubbelmötet, men om det blir respass redan i det skedet väntar kvalspel till tredjeturneringen Europa Conference League (ECL). Minst fyra Europamatcher väntar således för Häcken – vilket ger totalt minst nio matcher på en dryg månad. Frågan är hur mycket det kommer att påverka lagets jakt på topplagen MFF och Elfsborg, som inte kvalar till Europa denna säsong.

Polis på Tele2 arena när AIK-supportrar försökte ta sig in på planen under skandalderbyt mot Djurgården i slutet av maj. Arkivbild.

Malmö behöver snickra om sitt centrala mittfält efter att ha tappat lagkaptenen Anders Christiansen (hjärtproblem) och stortalangen Hugo Larsson (såld till Eintrach Frankfurt). Dessutom är Stefano Vecchia (fem mål och två assist) borta från fotbollsträning en månad på grund av en halsinfektion han ådrog sig under uppehållet.

Elfsborg har tappat sin främsta målgörare (sju mål) Jacob Ondrejka till belgiska Royal Antwerpen. Ondrejka har även svarat för fyra framspelningar på sina tolv matcher. Än så länge har inte sportchefen Stefan Andreasson värvat in någon ersättare till anfallaren.

Häcken har fortfarande den allsvenska skyttekungen Bénie Traoré – tolv mål – under kontrakt, men ivorianen lär vara ett jagat namn under sommarens transferfönster. Däremot har lånet Lars Olden Larsen lämnat Häcken – norrmannen hann med fem mål och fem assist under våren.