”Skrämmande” bakterier sprids i Ukraina

– Om bakterierna kommer in i blodbanan och orsakar blodförgiftning så kan det betyda en dödsdom, eftersom man inte har några antibiotika kvar att behandla med, säger Kristian Riesbeck.

– De har inte möjlighet att isolera smittade eller stänga avdelningar om de får in farliga bakterier, som därför kan spridas. Vårdpersonalen har även svårt att hålla uppe hygienrutiner även om de är medvetna om riskerna. Jag tycker hemskt synd om dem.

Kristian Riesbeck framhåller att patienterna inte var smittade när de lades in på sjukhus, utan har drabbats när de vårdats för sina skador. Problemet är att sjukhusen är överbelastade eftersom många ukrainska sjukhus har bombats sönder.

Risken finns att bakterierna tar sig ut i samhället och blir ett hot även mot resten av Europa.

– Har man inte kontroll över smittan på sjukhus kan det spridas vidare via exempelvis anhöriga som hälsar på. Då finns det såklart risk att andra länder får in bakterierna. De resistenta bakterier vi redan har i Sverige har till en stor del kommit in genom att vi rest utomlands.

För att få stopp på spridningen i Ukraina behöver landet hjälp bland annat med diagnostisk, menar Riesbeck.

– Men framför allt behövs intakta sjukhus för att kunna isolera patienter. Och för att uppnå det behövs ett stopp på kriget.

Resultaten har presenterats i tidskriften Lancet Infectious Disease.