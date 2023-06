Första turistflyget tar fart mot rymden

Det en och en halv timme långa uppdraget har fått namnet Galactic 01 och ska enligt plan starta från Spaceport America i New Mexico under torsdagen. Under de 90 minuterna ska 13 övervakade och autonoma experiment utföras och besättningen ska bland annat samla in data från sina dräkter och sensorer i kabinen.

Två av de betalande passagerarna kommer från det italienska flygvapnet och en från Italiens nationella forskningsråd. Den fjärde besättningsmedlemmen är en astronautinstruktör från företaget Virgin Galactic, som grundades 2004 av brittiske miljardären Richard Branson.