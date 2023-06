Nordqvist mot topplacering på PGA-touren

Det innebär även att Nordqvist totalt är 6 slag under par, vilket just nu räcker till en delad tredjeplats. Därmed är hon även bästa svenska i tävlingen. Upp till ledningen har Nordqvist i nuläget ett slag – kinesiskorna Xiyu Lin och Yin Rouning delar ledningen men är fortfarande ute på banan.

Anna Nordqvist går mot en fin placering i majortävlingen på Baltusrol i Springfield, New Jersey. Detta efter att hon stått för en ny kanonrond sista dagen. 36-åringen hålade ut sex slag under par.

Talangen Linn Grant gick ronden två slag under par. Totalt landade hon ett slag under par. Därmed är hon just nu delad 21:a, vilket är näst bäst av svenskorna.

Madelene Sagström ligger delad 39:a, totalt tre slag över par.

Tävlingen pågår.

Rättelse: I en tidigare av notisen uppgavs fel tävlingsinformation.