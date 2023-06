Fortsatt fiasko för "The Flash"

Den blixtsnabbe superhjälten "The Flash" föll illa kvickt från den nordamerikanska biotoppen.

I stället var det Marvel-superhjälten Spiderman, med den animerade filmen "Spider-Man: Across the spiderverse", som blev etta på listan trots att den gått på bio i fyra veckor. Filmen har nu dragit in över fem miljarder kronor i biljettintäkter globalt.

Tvåa på listan, för andra veckan i rad, var den Pixar-animerade Disneyfilmen "Elemental". Trea kom den nya Jennifer Lawrence-komedin "No hard feelings".