Bakgrund: Därför vände sig Wagner mot Moskva

Jevgenij Prigozjin har under lång tid haft nära band till president Vladimir Putin, och båda har bakgrund i S:t Petersburg. Prigozjin har under många år servat både Putin och ryska myndigheter via sin restaurang- och cateringverksamhet – och därför kallats ”Putins kock” – men har under senare år främst gjort sig känd som ledare för den paramilitära Wagnergruppen. Gruppen har bland annat ansetts spela en viktig roll för den ryska annekteringen av Krimhalvön 2014 och varit en tillgång för Putins regim.

I sin hårda kritik av militärledningen har Prigozjin också aktat sig noga för att rikta sitt missnöje direkt mot presidenten.

Legosoldaterna i Wagnergruppen är frikopplade från den ryska försvarsmakten och har anklagats för flera krigsbrott – så väl i Ukraina som i andra länder dit gruppens styrkor skickats sedan 2014. I Ukraina har styrkorna bland annat satts in vid stridigheterna i Bachmut, och gruppen har använt soldater som hämtats från ryska fängelser.