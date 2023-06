Högsäsong för magsjuka – så undviker du smittan

En stor andel av de 8 000 personer som anmäldes som magsjuka under 2022 blev sjuka just under sommaren, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Utöver mer närkontakt med djur så slarvar vi mer med livsmedelshygienen när vi grillar och äter utomhus.

– Man skär kyckling och sen har man kanske sallad på skärbrädan och så blandas det och blir bakterietillväxt. Man går in i ett lite mer "relaxed mode" och tänker inte på samma sätt som när man står i köket, säger Erik Eriksson som är laboratorieveterinär på SVA.