Det var vid Eslövs 100-årsjubileum som Mats Fridh råkade tappa sin kamera när han skulle ta en bild på kungaparet. När han fångade den igen hade kungen försvunnit och allt som återstod var en bild på kungaparets fötter.



Historien om den udda bilden spred sig dock och under kungaparets Skånebesök var Mats Fridh en av dem som bjudits in till en utställning som visade bilder av kungen under åren 1973-2023.