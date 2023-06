Den senaste tidens ekonomiska utmaningar har även drabbat lantbruket och våra medlemmar vänder på slantarna för att få ekonomin att gå ihop. Faktum är att hela livsmedelskedjan påverkas av de ökade kostnaderna. En hel bransch där marginalerna under de senaste decennierna redan varit låga. I jakten på lågpris pressas nu världsmarknadspriserna på exempelvis spannmål och mjölk nu neråt, vilket gör att marginalerna för bönderna minskar.

Även om många funderar på att matpriserna stigit så lägger svenska konsumenter fortfarande historiskt lite av sina totala utgifter på mat. Under de senaste åren har konsumenten lagt ungefär 12 procent av sin disponibla inkomst på livsmedel, vilket kan jämföras med en genomsnittlig andel på 20 procent under 1970- och 80-talen. Under samma period har Sveriges bönder arbetat och investerat för att skapa livsmedelsvärden som är unika i världen. Svenskt lantbruk kan stoltsera med mat som bygger på god djuromsorg, låg antibiotikaanvändning, låg klimatpåverkan och ett aktivt hänsynstagande till miljön. Sveriges bönder producerar idag bättre kött, mejeriprodukter, grönsaker och spannmål till lägre pris för konsumenterna - men det har krävt mycket arbete och stora investeringar i jordbruket.

Våra medlemmar har drabbats av en exceptionellt snabb och stor kostnadsökning om hela 28,7 procent sedan hösten 2021, enligt Jordbruksverkets siffror. Vi såg redan i slutet av 2021 att kostnaderna för viktiga insatsvaror som mineralgödsel och diesel ökade kraftigt.

Parallellt står lantbruket i frontlinjen för klimatförändringanas konsekvenser, både i Sverige, Europa och världen. Numera är värmebölja, torka och översvämningar regelbundet förekommande. För att hantera det behöver bönderna kavla upp ärmarna och bygga dammar för bevattning, minska beroendet av import, samt investera i biogasanläggningar och solceller för att minska koldioxidutsläppen. Men de nödvändiga investeringarna kommer inte kunna göras om vår lönsamhet minskar.