I Aftonbladet den 14 juni ville varken statsminister Ulf Kristersson (M) eller vice statsminister Ebba Busch (KD) utesluta att använda militären för att bryta den våldsspiral som pågår just nu. Regeringens eviga taktpinne Jimmie Åkesson (SD) går längre och vill att man sätter in militären direkt. 2018 ville inte heller dåvarande statsminister Stefan Löfven (S) inte heller utesluta att använda militären. Något som vid tiden kritiserades av just Ulf Kristersson.