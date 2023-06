Ruben Östlund kan få pris i Norge

Den svenska filmen tävlar mot belgiska "Close" av Lukas Dhont och Martin McDonaghs engelskspråkiga "The banshees of Inisherin" på galan som hålls den 19 augusti under filmfestivalen i Haugesund.

Amandapriset är den norska motsvarigheten till svenska Guldbaggen. Flest nomineringar, åtta stycken, gick till "Ellos eatnu – Låt älven leva", där den svenska artisten Sofia Jannok medverkar.