Nedprioriteringen av både kvinnor och deras jobb har lett till en massflykt från välfärden. Nu ser vi även en flykt från laboratorierna i Skåne. I Lund står man på randen att stänga ner baskemi på grund av dålig arbetsmiljö. Detta innebär att flera tusen prover måste omfördelas till övriga Skåne. Men även de andra labben i Skåne är sköra i sin bemanning. Yrkesgruppen som arbetar på laboratorierna, Biomedicinska analytiker, har en livslön som de ej tjänar in under sin yrkestid jämfört med om de börjat jobba efter gymnasiet. De behöver jobba tills de är 70 år för att gå plus. ( se SACO:s livslönerapport. Lönar sig högre utbildning, från 2020 ). Livslönen måste öka med 30% för att hamna i nivå med manligt dominerade yrken med likvärdig utbildning och ansvar.