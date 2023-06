Bankkunder hade under måndagsförmiddagen problem att logga in i Nordeas app, något som Aftonbladet var först med att rapportera om. Det var möjligt för kunder att logga in på appen och internetbanken, men det gick långsamt.

– Vissa kunder uppgav att de inte kunde lägga in några betalningar. Men problemet är nu löst, säger David Henriksson, presskommunikatör på Nordea, till TT.