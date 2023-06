”Vi såg en ökad vilja att betala för nyheter under de två pandemiåren och den trenden höll i sig även under 2022” skrev Nordicoms medieforskare Tobias Lindberg i pressmeddelandet.

Mobilens mångfald av appar är alls inte bara av ondo. Skånskan finns på både Facebook och Instagram, de sociala medierna är ett bra sätt att nå fler läsare, och att låta dem som redan följer oss få tag på de bästa artiklarna även i dessa appar. Mediebarometern berättar att 27 procent av befolkningen tog en genomsnittlig dag del av nyheter via Facebook.

Och så har vi ju livesporten, som vi satsar stort på.

Under vårsäsongen sänder Skånska Dagbladet nära 100 lokala fotbollsmatcher från flera olika divisioner med allt från matcher med Eslövs BK, Höörs IS, Hörby FF till ettanfotboll med Torns IF och IFK Malmö eller Malmö FF:s damer i division 1.

Du kan alltid hitta matcherna på skd.se/livesport. Som tidningsprenumerant har du självklart tillgång till allt. Börja här: skd.se/skapakonto.