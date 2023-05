Nytt åtal för mordet på Run DMC-medlem

Jason Mizell sköts till döds i sin studio i New York-stadsdelen Queens den 30 oktober 2002, 37 år gammal.

I dokument som lämnats in till domstolen på tisdagen hävdar åklagare att den tredje mannen, som i dag är 49 år gammal, sågs gå in i huset där Mizell sköts och flydde efter skottlossningen. Dna-spår från 49-åringen har knutits till brottsplatsen.

Hiphoppionjärerna Run DMC bildades 1981 av Darryl "DMC" McDaniels, Joseph "Run" Simmons och Jason "Jam Master Jay" Mizell. De splittrades 2002 efter mordet på Jazon Mizell. Gruppen valdes in i Rock and Roll Hall of Fame 2009 och de två kvarvarande medlemmarna återförenades tillfälligt 2012.