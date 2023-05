Fakta

För att ta del av livesporten krävs en prenumeration på det Bonnier News-gemensamma paketet +Allt, alternativt på Skånska Dagbladets e-tidning eller papperstidning. Vi gör innehållet exklusivt för er som väljer att betala lite mer, helt enkelt.



Har du idag en sajtprenumeration på paketet digital, kan du enkelt uppgradera till +Allt direkt på sändningssidan för livesport eller redan nu genom att klicka här. Då har du fortsatt tillgång till både livesport och övriga lokala sajter inom Bonnier News Local. Dessutom – alla artiklar på DN.se och Expressen.se.

Alla sändningar kommer att finnas kvar på skd.se och finnas tillgängliga som repriser i efterhand.

För bäst användarupplevelse rekommenderas Apple tv, chromecast eller en hdmi-anslutning från dator till tv. För dig som tittar via en Appleprodukt rekommenderas Apple tv. Genom att ladda ner vår nyhetsapp till mobilen kan du se matcherna via chromecast eller Apple Airplay. Det går även att se matcherna direkt på mobilen, läsplattan eller via din dator.