Rebecca Peterson är det stora svenskhoppet på damsidan i Franska mästerskapen. Under tisdagen klev hon in i turneringen och mötte då franska Fiona Ferro, som tog sig till huvudturneringen via kval.

Den svenska tennisstjärnan, som är rankad 87:a i världen, imponerade redan från start och vann enkelt i två raka set (6–2, 6–0).

I nästa omgång ställs Peterson mot kinesiskan Wang Xinyu, rankad 80:a i världen, som i den första omgången slog ut tjeckiskan Marie Bouzkova, rankad 33:a i världen.