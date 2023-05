SBB till salu – helt eller delvis

SBB redovisade i rapporten för årets första kvartal fastighetsvärden för 134,4 miljarder kronor och ett substansvärde på över 25 kronor per aktie. Kurskollapsen sedan dess har lett till att SBB:s börsvärde nu är nere under 9 miljarder kronor eller 5 kronor per aktie.

– Det är väldigt stora skillnader, säger Batljan.