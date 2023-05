Natosoldater skadade i oroligheter i Kosovo

Oroligheterna kom när etniska serber försökte ta sig in i ett kontor som tillhör en nyligen vald borgmästare i staden Zvecan. De har bland annat använt tårgas och flaskor mot Kfor-styrkan.

Demonstranterna hade samlats under tidig morgon, med målet att ta sig in i byggnaden. Under dagen hade de slagits tillbaka av polis, och då kastat gatstenar och bensinbomber mot polisen. När de under tidig kväll återkom till samma plats fick polisen hjälp av Kfor-soldater.