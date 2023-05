Haverikommission utreder urspårat tåg vid Arlanda

Kommissionen har undersökt tåget och spåret och "hittat en del uppslag att jobba vidare med", fortsätter han.

Arlanda Express har ställt in samtliga avgångar till och från flygplatsen och trafiken beräknas vara avstängd under de kommande fem till sju dagarna. Övrig tågtrafik leds om via Märsta, där resenärer som ska till Arlanda kan byta buss.