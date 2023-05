Åtal på gång om finansiering av PKK

Mannen är sedan i februari häktad misstänkt för försök till grov utpressning, grovt vapenbrott och försök till finansiering av terrorism. Under utredningen har bevisningen stärkts för att mannen har kopplingar till den kurdiska organisationen PKK, enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten.

– Det mesta pekar på att den här enstaka händelsen är en del i en mer omfattande verksamhet som har bedrivits under organiserade former under lång tid, sade Ihrman.

Mannens försvarare har tidigare uppgett att mannen förnekar brott.

Åtalet, som kommer att vara det första i Sverige gällande finansiering av PKK, väntas väckas den 9 juni.