AIK-ordföranden: "Vi mår inte speciellt bra"

Sent efter söndagens derbyförlust mot Djurgården hade Robert Falck ett långt samtal med Manuel Lindberg och under natten till måndagen plingade det till i mejlkorgen.

Derbyt mot Djurgården, 0–1, slutade med skandalscener där matchen fick avbrytas under en timme efter att AIK-supportrar kastat bangers och bengaler och försökt ta sig in på planen.

På läktarna syntes vissa av fansen hålla upp banderoller som krävde att både Manuel Lindberg och tränaren Andreas Brännström avgår.

Enligt Robert Falck är Lindbergs avgång inte ett resultat av fansens krav.

– Det spelade inte in, enligt Manuel spelade det inte alls in. Det som spelar in är att han inte kan göra nytta för klubben, för föreningen.

TT: Med tanke på banderollerna och starten på säsongen – hur ser situationen ut för tränaren Andreas Brännström?

– Det får du fråga Thomas Berntsen (sportchef) om, det är han som håller i den sportsliga verksamheten.

Styrelseordföranden Falck är inne på att AIK, och då herrarnas A-lag, inte mår "speciellt bra".

Måendet handlar om säsongsstarten, en seger på tio matcher, och skandalscenerna som utspelade sig på Tele2 arena.

– Om det någon gång är viktig att hålla ihop AIK-familjen så är det nu, nu är det hårt jobb på alla håll och kanter som gäller, säger Falck.