AIK mår inte bra – men Brännström sitter säkert

Sent efter söndagens derbyförlust mot Djurgården hade Robert Falck ett långt samtal med Manuel Lindberg, då fortfarande vd och klubbdirektör, och under natten till måndagen plingade det till i mejlkorgen.

Derbyt mot Djurgården, 0–1, slutade med skandalscener där matchen fick avbrytas under en timme efter att AIK-supportrar kastat bangers och bengaler och försökt ta sig in på planen.

– Det spelade inte in, enligt Manuel spelade det inte alls in. Det som spelar in är att han inte kan göra nytta för klubben, för föreningen.

Andreas Brännströms ställning i klubben är dock oförändrad, om man får tro AIK:s sportchef Thomas Berntsen. Han säger sig ha fullt förtroende för huvudtränaren.

– Ja, det har vi. Så är det i elitidrott. Vi som lever inom toppfotbollen måste kunna leva med risken (att vara pressad) och vi kör på som vanligt fram mot Kalmar i helgen, säger Berntsen till Expressen.

Styrelseordföranden Robert Falck medger samtidigt att AIK:s herrlag inte mår speciellt bra.

Måendet handlar om säsongsstarten, en seger på tio matcher, och skandalscenerna som utspelade sig på Tele2 arena.

– Om det någon gång är viktig att hålla ihop AIK-familjen så är det nu, nu är det hårt jobb på alla håll och kanter som gäller, säger Falck till TT.