Kärnkraftverk står stilla – liksom elpriserna

Elpriserna rör sig bara marginellt från låga nivåer under måndagen, trots att flera kärnkraftsreaktorer står stilla.

I elområde 4 kommer elen att kosta 3,4 öre per kWh, och i elområde 3 hamnar priset på 1,9 öre. Under söndagen låg priserna på 4,7 respektive 1,2 öre per kWh.

I elområde 1 och 2 byts minuspriserna under söndagen på minus 0,3 öre mot 0,5 öre per kWh på måndagen.

Både Forsmark 1 och Forsmark 2, liksom kärnkraftverket i Oskarshamn, är ur drift för tillfället för kortare eller längre reparationsstopp.