Hohneck vann Elitloppet: "Saknar ord"

Hohneck tränas av Philippe Allaire, som kastade sig i famnen på sin vinnarkusk efter segern.

Björn Goop var ute efter sin fjärde seger i Elitloppet (endast Stig H Johansson har fler), men från "dödens" in på upploppet fick han ge sig mot segerekipaget. Goop och San Moteur fick dela andraplatsen med Roman Derieux och Go On Boy.

– Han (San Moteur) gick jättebra, jag är stolt över honom. Han skötte sig bra, orkade bra och gjorde ett bra lopp, säger Goop.

Med tanke på den tangerade rekordtiden, 1.08,09, gick det inte att hota Hohneck från andraspår utvändigt, konstaterar den svenske stjärnkusken.

– Det spelar ingen större roll hur jag hade kört i dag. Det var omöjligt att springa fortare än 1.08,09 i "dödens". Han slog aldrig av på farten någon gång, Hohneck, säger Goop.

Segern i travklassikern innebär en prischeck på fem miljoner kronor.