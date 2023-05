Småspararna vinnare på AI-lyftet

Tidigare i veckan meddelade företaget att man höjer sin kvartalsprognos för det pågående kvartalet till svindlande 11 miljarder dollar vilket fick aktien att rusa 24,4 procent under torsdagens handel på New York-börsen. För året som helhet har nu aktien stigit 165 procent i takt med att utvecklingen kring artificiell intelligens (AI) kommit i allt större fokus och investerare letar bolag som gynnas av efterfrågan.

Historiskt har det funnits perioder där IT- och teknikrelaterade aktier lyft kraftigt för att sedan backa kraftigt. Det var många svenska småsparare som brände sig på IT-bubblan under slutet av 90-talet och början av 00-talet. Och för ett par år sedan var det många bolag, som exempelvis amerikanska Zoom, som gynnades av hemarbetet under pandemin.

– Det är den stora frågan om det finns en hajpcykel kring AI men till exempel Nvidia har samtidigt funnits under en lång tid. Om man jämför med internet så tog det tio år innan det blev något som alla kom att använda, det kan vara även så med AI att det är något som alla blir vana vid men att det tar tid att rulla ut detta, säger Kristofer Barrett.