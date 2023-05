Sångerskan Tina Turner är död

1957 slog hon följe med rockpionjären Ike Turner och hans evigt roterande uppsättning musiker som gick under namnet Kings of Rythm. Några år senare gifte hon sig med Ike och tillsammans – under epitetet Ike & Tina Turner – blev de berömda för sina vilda konserter.

Bland deras mest kända låtar märks "River deep – mountain high" och deras version av "Proud mary". Tina höll ihop med Ike fram till mitten av 1970-talet, då hon bröt sig loss från honom.

På 1980-talet blev hon världskänd som soloartist med hitlåtar som "What's love got to do with it" och "The best".