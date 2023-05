Jonas Lundqvist åker på sommarturné

Jonas Lundqvist åker på turné i sommar och spelar på bland annat Way Out West i Göteborg. 2022 gav han ut sitt sjätte soloalbum "Den okända floden" och gjorde en höstturné.

Turnén inleds på Slussens pensionat i Henån 15 juli, därefter spelar Lundqvist i Borgholm på Öland 29 juli, Malmö 5 augusti, redan nämnda Way Out West och till sist i Stockholm 15 augusti.

Jonas Lundqvist var en gång i tiden trummis i Göteborgsbandet Bad Cash Quartet och har spelat in musik på svenska under eget namn sedan 2012. Han har även släppt musik under namnet Jonas Game.