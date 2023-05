Ryska Bermanpristagaren: ”Känner mig ansvarig”

Fakta

Född: 1972 i Moskva

Bor: Sedan 2022 i exil i Berlin.

Bakgrund: Poet och journalist som 2007 startade Openspace.nu, men lämnade den 2012 när onlinetidskriften förlorade sin finansiering. Hon har också varit chefredaktör för kulturtidskriften Colta.nu, som har stängts ned av den ryska regimen. Boken "Minnen av minnet" gavs ut 2018 och beskrivs som en blandning av essä, reseberättelse, memoar och fiktion, skriven på en både personlig och poetisk prosa.

Stepanova protesterade tidigt mot Rysslands invasion av Ukraina i essän "The war of Putin's imagination" som publicerades i Financial Times.

Gör också: Är inblandad i ett journalistiskt projekt som ger en plattform åt röster och intellektuella från de olika postsovjetiska länderna, på ostwest.space.