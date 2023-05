Foo Fighters har ny trummis

Nytillskottet heter Josh Freese och har tidigare spelat med Guns N’ Roses, Nine Inch Nails, Paramore och Devo. Ryktet om att han skulle bli den nya medlemmen i Foo Fighters cirkulerade redan, eftersom han hade ställt in planerade spelningar med The Offspring och Danny Elfman.

Det senaste året har flera kända trumslagares namn förekommit i spekulationerna om vem som skulle fylla Taylor Hawkins skor, bland andra Pearl Jams Matt Cameron och Queen-trummisen Roger Taylors son Rufus Taylor.

Foo Fighters inleder sin första turné med Freese på plats bakom trummorna den 24 maj med en spelning i New Hampshire.