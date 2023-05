Depeche Modes första spelning i Sverige som duo

Fakta

Bildades 1980 i Basildon, fem mil utanför London, av Andy Fletcher, Martin Gore, Dave Gahan och Vince Clarke.

Debuterade 1981 med albumet "Speak & spell" och har sedan dess släppt totalt 15 album och ett 50-tal singlar.

Bandet är världens största synthband och har hits som "Enjoy the silence", "Just can't get enough" och "Personal Jesus" i bagaget.

Vince Clarke lämnade bandet redan 1981 och ersattes av Alan Wilder som hoppade av 1995. Bandet fortsatte därefter som trio och är efter Andy Fletchers död i fjol en duo bestående av Martin Gore och Dave Gahan.

2020 valdes bandet in i Rock & Roll Hall of Fame.