Då väntas DeSantis besked – kan utmana Trump

Floridaguvernören Ron DeSantis verkar vara redo att kasta sig ut i kampanjarbetet för att bli Republikanernas näste presidentkandidat. Han har bjudit in sina främsta ekonomiska bidragsgivare till Miami under veckan, i vad som ses som ytterligare en indikation om att han är starkt på gång att lansera sin kampanj, rapporterar webbtidningen Politico .

Floridaguvernören Ron DeSantis möter presumtiva väljare i New Hampshire under fredagen.

Nyligen kom också uppgifter om att personer som står den tidigare vicepresidenten Mike Pence nära ska lansera en ny så kallad politisk aktionskommitté (pac) i veckan. Det ska enligt rapporterna handla om en "super-pac" som kan samla in och spendera i princip hur mycket pengar som helst vid sidan av kandidaternas egna kampanjer.

På andra plats ligger DeSantis, som alltså inte har lanserat sin kandidatur än, med ett stöd på 19,4 procent. På tredje plats kvalar Mike Pence in med 5,6 procent, även han utan att formellt ha givit sig in i leken.

Tidigare vicepresident Mike Pence under en boksignering i Washington i slutet av april. Arkivbild.

Vid sidan av Donald Trump har USA:s tidigare FN-ambassadör Nikki Haley, entreprenören Vivek Ramaswamy, radiovärden Larry Elder och exguvernören Asa Hutchinson redan meddelat att de vill bli Republikanernas presidentkandidat.

Dessutom lämnade South Carolinasenatorn Tim Scott i fredags in de papper som krävs för att ställa upp i den republikanska kandidatkampen. Han väntas formellt meddela sin kandidatur under ett tal på Charleston Southern University under måndagen. Enligt Real Clear Politics har Scott ett stöd på 1,8 procent.