Dom mot Frankrikes ex-president står fast

En fängelsedom mot Frankrikes tidigare president Nicolas Sarkozy står fast. En appellationsdomstol fastställer ett tre år långt fängelsestraff som utmättes i tidigare instans.

68-årige Sarkozy kommer dock inte att avtjäna sitt straff i fängelse. Under två år är straffet villkorligt och under det tredje får han avtjäna det i fotboja. Han förbjuds därtill att inneha något offentligt ämbete under tre års tid.