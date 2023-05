Loreen historisk – vann Eurovision igen

Av tävlingsbidragen bjöds på bland annat Edith Piaf-aktig disco från Frankrike, australisk glamrock med keytar och druidpop från Moldavien.

Som första mellanakt ackompanjerade trummisen Roger Taylor från Queen fjolårets tvåa Sam Ryder, som framförde sin senaste singel "Mountain".

Andra mellanakten, en hyllning till Liverpoolartister som John Lennon och Atomic Kitten, innehöll fjolårets svenska tävlande Cornelia Jakobs som sjöng en cover på Mel C:s låt "I turn to you", i en pool med vatten på scenen. Akten kulminerade i Nederländernas Duncan Laurences smäktande version av fotbollsklassikern "You'll never walk alone".

En annan svensk som syntes i sändning var Björn Ulvaeus som berättade om hur livet förändrades för Abba-medlemmarna efter Eurovisionvinsten i Brighton 1974.