Spänd förväntan på nya ”Zelda”

Det råder förväntan i luften bland både personal och läsare till amerikanska speltidningen Gameinformer inför släppet av "The legend of Zelda: Tears of the kingdom".

– Folk är jätteupprymda. De skämtar om att "jag är lite förkyld, jag är nog sjuk på fredag" så att de kan spela spelet hela dagen, säger onlineansvarige Brian Shea.

Förväntningarna ska ses i ljuset av att "Tears of the kingdom" är en direkt uppföljare till "Breath of the wild" från 2017.