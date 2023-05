Brittiska The Guardians recensent Malcolm Jack var på plats i Solna och beskriver spelningen som ett svindlande tretimmars spektakel.

"Drottning Bey's första soloturné på sju år är ett påkostat steg framåt för liveunderhållning, drypande av sci-fi-disco, dekadens, sex och black pride", skriver han och delar ut fem av fem i betyg.

The New York Times utsända konstaterade att Beyoncé höll sig ganska stilla under konserten – att hon mest skakade på överkroppen, satt på rekvisita och att hon lämnade det mesta av det mesta av koreografin åt dansarna, vilket har lett till spekulationer bland fansen om att stjärnan skulle vara skadad.

Brittiska tabloiden Daily Mail fokuserar mest på Beyoncé många klädbyten under konserten och slår fast att stjärnan såg fantastisk ut i klänning, korsett och jumpsuit.

Aftonbladets Håkan Steen delar ut fyra plus och skriver att Beyoncé får arenan att koka i tre timmar.

"Showen är ett lyckligt, rusigt bombardemang av alla tänkbara sinnen. I långa stunder råder inga som helst tvivel om att superstjärnan överträffar sig själv, ännu en gång", skriver han.