Loreen till final i Eurovision

I ett filmat inslag dök också Måns Zelmerlöw upp och betygsatte gamla nummer i ESC-historien. Han kommenterar tävlingen tillsammans med Edward af Sillén för SVT. De brittiska programledarna passade också under sändningen på att ge Sverige en känga för att inte ha kvalificerat sig till final 2010.

Även i mellanakten sjöngs det på ukrainska, då sångerskan Alyosha – som representerade landet i ESC 2010 – tolkade Duran Durans hitlåt "Ordinary world" med ny text. Den andra mellanakten stod världsartisten Rita Ora för, med ett medley av gamla låtar och sin nyversion av Fatboy Slims "Praise you" tillsammans med en stor skara dansare.

De två andra favoriterna i kvällens semifinal: Finlands Käärijäs "Cha cha cha" och Norges Alessandras "Queen of kings" kvalificerar sig också i final. Käärijäs blandning av metal och rap på finska ses som den verkliga utmanaren till Loreen om segern.

Allessandra från Norge med bidraget ”Queen of kings” under tisdagens semifinal i Eurovision Song Contest.

I svallvågorna efter den nordiska toppstriden gick även bidrag som kroatiska anti-Putindängan “Mama ŠČ!“, tjeckiska feministchlagern "My sister's crown" och Israels andliga "Unicorn" vidare.

Länder från "The big five", det vill säga Storbritannien, Italien, Frankrike, Tyskland och Spanien, behöver inte kvalificera sig via semifinalerna.

Italien, Frankrike och Tyskland syntes i kvällens sändning, där franska La Zarras Edith Piaf-doftande "Évidemment" just nu ligger trea hos spelbolagen att ta hem hela ESC – efter Loreen och Käärijä som är etta och tvåa.