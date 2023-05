USA-börserna studsar uppåt

Ledande amerikanska aktieindex pekar tydligt uppåt efter torsdagens nedgångar.

En dryg timme efter det att handeln öppnat för dagen står breda S&P500-index på plus 1,5 procent, Dow Jones industriindex på plus 1,3 procent och tekniktunga Nasdaqs kompositindex på plus 1,8 procent.

Uppgångarna förklaras delvis med att oron för stabiliteten i den amerikanska banksektorn har stillats något. Storbanken JP Morgan har exempelvis utfärdat köprekommendationer för vissa av de regionala banker som rasat på börsen under de senaste dagarna, med motiveringen att aktierna är undervärderade, skriver CNBC.

Banken PacWest Bancorp som rasade 50,6 procent på torsdagen har återhämtat hela raset på fredagen, samtidigt som Western Alliance nästan har återhämtat hela torsdagens ras på 38,5 procent.