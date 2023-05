Ny musik från The Hives

"Bogus operandi". Det är titeln på en ny singel från The Hives som släpps på tisdagen. Singeln är hämtad från kommande albumet "The death of Randy Fitszimmons" – rockbandets första album på elva år – som släpps den 11 augusti.

Randy Fitszimmons är enligt The Hives bandets grundare och låtskrivare men anses av många vara en pseudonym.

The Hives debuterade 1994 med ep:n "Sounds like sushi" och 1996 kom albumet "Barely legal". Senaste albumet "Lex Hives" kom 2012. Den nya skivan firas med en lång rad spelningar i Europa samt fyra konserter i Sverige: i Göteborg den 4/8, i Malmö den 5/8 samt på Dalhalla i Rättvik den 18-19/8.