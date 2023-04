Travbana förvandlas till utomhusbiograf

Stockholms filmfestival arrangerar sin traditionella sommarbio på Solvalla och förlänger den samtidigt från tre dagar till fem. Mellan den 14 och 18 juni förvandlas Nordens största travbana till utomhusbiograf för bilister och cyklister – de senare erbjuds vilstol och billigare biljetter.

Programmet rymmer bland annat klassiker som "Casablanca" och "The Shining" men också årets stora Oscarsvinnare, "Everything everywhere all at once" uppger filmfestivalen programchef Bea Karlsson i ett pressmeddelande.

Senare i sommar arrangerar filmfestivalen gratis utomhusbio på Djurgården och i Rålambshovsparken i Stockholm.

Stockholms filmfestival äger dock inte rum förrän 8–19 november.