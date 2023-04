En kväll för Börje: "Han hade älskat att vara här"

Under onsdagskvällen hålls galan "En kväll för Börje" på Berns i Stockholm. Galan arrangeras av Börje Salmings ALS-stiftelse och syftet är framför allt att hylla Börje Salming och samla in pengar till stiftelsen, men även att sprida kunskap om vad som händer inom ALS-forskningen just nu och vad stiftelsen bidrar med.