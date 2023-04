Så hanterar du din ekonomiska oro

Man kan också avsätta en stund per dag när man får tänka på sina problem, tipsar Karin Calissendorff. 20-30 minuter kan vara lagom, säger hon, men inte precis innan man ska sova.

– Det blir som en orosstund under en begränsad tid. Under den tiden får man tänka på sina problem, man får kolla sitt saldo, eller kolla upp andra saker. Det brukar vara hjälpsamt när orostankarna kommer hela tiden. Då kan man tänka att “jag skriver ned det och tittar på det under orosstunden, och så får jag försöka hantera det då”.

– Det kommer inte att stänga av orostankarna, de är svåra att helt stänga av. Men det är skönt att ha en stund dedikerad. Och i bästa fall leder det till att man kommer på lösningar.