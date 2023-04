Pink Ladies i ”Grease” får en egen serie

"Grease" var redan en succémusikal när den filmatiserades – och när filmen med John Travolta och Olivia Newton-John i huvudrollerna kom 1978 blev den en megahit över hela världen.

När det återigen är dags att dra på sig en skinnpaj och sjunga "grease is the word" händer det bara dryga halvåret efter att Olivia Newton-John gick bort.

– Tyvärr hann vi inte träffa Olivia Newton-John innan hon dog. Hon var sjuk redan när vi spelade in. Men hon kände till vår serie och tyckte idén var kul, säger skådespelaren Ari Notartomaso till TT.

Hon och Marisa Davila, Tricia Fukuhara och Cheyenne Isabel Wells spelar de fyra huvudrollerna i "Grease: The rise of the Pink Ladies".