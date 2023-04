Lyssna: Deckardårarna live – från Vimmerby

Fakta

Böcker vi pratar om i det här avsnittet:

Norska deckare:

Anne Holt: Det elfte manuset el ngn annan i hanne Wilhelmsen-serien

Karin Fossum: Där döden väntar eller Älskade Poona

Kim Småge: Containerkvinnan, Nattdykning

Lier Horst/Enger: Slagsida med flera

Ellen G Simensen: Tro mig när jag ljuger

Jo Nesbö: Snömannen, Pansarhjärta

Jörn Lier Horst: När det skymmer

Lite äldre deckare:

Henning Mankell: Hundarna i Riga med flera

Maria Lang: Mördaren ljuger inte ensam, Farligt att förtära med flera

Kerstin Ekman: Dödsklockan, Tre små mästare

Leif G W Persson: Grisfesten, Mellan sommarens längtan och vinterns köld



Nyare böcker:

Carin Hjulström: Knappt en droppe blod

Victor Pavic Lundberg: En förlorad sommar

Kerstin Bergman: Ekarvet

Ninni Schulman: Som vi lekte

Maria Adolfsson: Nödvändigt ont

Ännu inte utkomna böcker:

Cilla & Rolf Börjlind: Nattens öga

Carina Burman: Drottningar och pretendenter : om guldålderns deckarförfattarinnor



Småländska deckare:

Karin Wahlberg: Glasklart med flera

Leif GW Persson: Linda som i Lindamordet

Anna Jansson: Alkemins eviga eld

HK Rönnblom: Skratta Pajazzo

John Willander Lambrell: Den som vet

Kerstin Danielsson & Roman Voosen: Sen frost, Martyren som inte dog

Kristina Agnér: Var inte rädd för mörkret

Cecilia Andersson: I vikens mörker, Ur skogens djup

Poddar:

Spår: Vad har hänt Julia?

The No-good, terribly kind, wonderful lives and tragic deaths of Barry and Honey Sherman

Tv-serier:

Shetland, säsong 7

Karen Pirie: Kalla fall. säsong 1